Веснина — о первом месте Медведева в рейтинге ATP: это детская мечта любого теннисиста

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о том, что Даниил Медведев вновь займёт первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Конечно, это достижение. Но мне кажется, что Даня особо сейчас об этом не думает, хотя, конечно, стать первой ракеткой мира — это детская мечта любого теннисиста. Для него сейчас это некая констатация факта, что он стал первой ракеткой мира, так как сгорят очки у Джоковича, а Надаль прошёл Зверева. Это приятная новость, но, я уверена, он хотел бы завоевать первую строчку рейтинга своими результатами. Так что эта новость только станет для него стимулом ещё больше улучшать свою игру, выигрывать новые турниры, чтобы удержаться на первой строчке, как можно дольше», — заявила Веснина RT.

По её мнению, в возвращении на первую строчку рейтинга в первую очередь заслуга самого Медведева.

«Ведь он достаточно далеко прошёл на турнире, несмотря на то что совсем немного времени прошло с операции. И проиграл тому теннисисту, который показывает в Париже просто невероятный уровень. Он никогда не играл так здорово на грунте, но не нужно забывать, что Чилич — финалист Уимблдона и победитель US Open. И на самом деле я не удивлюсь, если Марин выиграет «Ролан Гаррос», как бы все ни ждали победы от Рафы Надаля», — сказала она.

Ранее Елена Веснина заявила, что не удивлена выходом Дарьи Касаткиной в полуфинал «Ролан Гаррос».