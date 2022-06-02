Веснина не удивлена выходу Касаткиной в полуфинал «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала выход Дарьи Касаткиной в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.

«На самом деле не удивлена, что Даша дошла до полуфинала именно «Ролан Гаррос», потому что её игра идеально подходит под грунт. Она выиграла юниорский турнир Открытого чемпионата Франции, уже много лет назад, можно сказать. И это её долгожданный выход, потому что у Касаткиной потенциал очень высокий. Поэтому её выход в полуфинал не стал для меня сюрпризом. Конечно, и четвертьфинал с Кудерметовой мог сложиться иначе, но Даша психологически оказалась боле устойчивой, чем Вероника», — заявила Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина заявила, что польская теннисистка Ига Свёнтек — очень разносторонний игрок и в женском туре нет соперников, способных ей противостоять.