Веснина: не вижу, кто в женском туре может обыграть Свёнтек

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что польская теннисистка Ига Свёнтек — очень разносторонний игрок и в женском туре нет соперников, способных ей противостоять.
Веснина: не вижу, кто в женском туре может обыграть Свёнтек
  • AP

«У Свёнтек сегодня нет слабых мест. Она хорошо играет и справа, и слева. Удар справа — её коронный, которым она выигрывает очень много очков, заставляет соперника двигаться, играть из неудобных точек. И она очень разносторонний игрок: может действовать и в обороне, и в атаке. Если надо, подержать мяч. Если нужно пойти к сетке и сыграть агрессивно, она это тоже сделает. Она такая машина с максимальной комплектацией. Против неё очень сложно играть. В женском теннисном туре пока не вижу, кто бы мог ей противостоять. Конечно, волнение у всех присутствует на «Ролан Гаррос», но Свёнтек с ним очень хорошо справляется», — сказала Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина оценила выступление Касаткиной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» со Свёнтек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить