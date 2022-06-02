Веснина: не вижу, кто в женском туре может обыграть Свёнтек

Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что польская теннисистка Ига Свёнтек — очень разносторонний игрок и в женском туре нет соперников, способных ей противостоять.

«У Свёнтек сегодня нет слабых мест. Она хорошо играет и справа, и слева. Удар справа — её коронный, которым она выигрывает очень много очков, заставляет соперника двигаться, играть из неудобных точек. И она очень разносторонний игрок: может действовать и в обороне, и в атаке. Если надо, подержать мяч. Если нужно пойти к сетке и сыграть агрессивно, она это тоже сделает. Она такая машина с максимальной комплектацией. Против неё очень сложно играть. В женском теннисном туре пока не вижу, кто бы мог ей противостоять. Конечно, волнение у всех присутствует на «Ролан Гаррос», но Свёнтек с ним очень хорошо справляется», — сказала Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина оценила выступление Касаткиной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» со Свёнтек.