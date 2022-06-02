Веснина: у Касаткиной не было шансов обыграть Свёнтек

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила выступление российской теннисистки Дарьи Касаткиной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с полькой Игой Свёнтек.
Веснина: у Касаткиной не было шансов обыграть Свёнтек
  • AP

«Прежде всего поздравляю Дашу с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос». Для неё, уверена, это не последний полуфинал. И она может даже лучше. Но сейчас Свёнтек не даёт шансов никому из соперниц, и то же самое было в матче с Касаткиной. Даше было просто нечем её обыграть. Нужны были первые плотные подачи, эйсы, мощные удары с задней линии», — заявила Веснина в интервью RT.

По её словам, Касаткина должна была оказать более серьёзное сопротивление полячке, потому что в среднем темпе, в котором играет россиянка, Свёнтек неудержима.

«Даже в более высоком темпе она не ошибается. Касаткина пыталась играть комбинационно, менять вращение, длину, но с польской теннисисткой это не работает. Даша сделала всё, что могла. Но было очень сложно в данный момент найти какое-то слабое место в игре соперницы», — добавила Веснина.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной.

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