В ФТР отреагировали на поражение Касаткиной от Свёнтек
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«По игре Ига превзошла Дашу. Соперница Касаткиной была сильнее во всех компонентах игры. Счёт говорит сам за себя. Даше не удалось навязать борьбу. На сегодняшний момент сильнейшая в мире теннисистка продолжает свою беспроигрышную серию», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».
Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Теперь Свёнтек в финале сыграет с победителем встречи Мартины Тревизан и Кори Гауфф.
Напомним, что Касаткина на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала турнира Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Свёнтек повторила достижение Серены Уильямс по количеству выигранных матчей подряд.