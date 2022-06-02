В ФТР отреагировали на поражение Касаткиной от Свёнтек

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной от первой ракетки мира Иги Свёнтек в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».

«По игре Ига превзошла Дашу. Соперница Касаткиной была сильнее во всех компонентах игры. Счёт говорит сам за себя. Даше не удалось навязать борьбу. На сегодняшний момент сильнейшая в мире теннисистка продолжает свою беспроигрышную серию», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Теперь Свёнтек в финале сыграет с победителем встречи Мартины Тревизан и Кори Гауфф.

Напомним, что Касаткина на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Свёнтек повторила достижение Серены Уильямс по количеству выигранных матчей подряд.