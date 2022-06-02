В ФТР отреагировали на поражение Касаткиной от Свёнтек

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной от первой ракетки мира Иги Свёнтек в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».
В ФТР отреагировали на поражение Касаткиной от Свёнтек
  • AP

«По игре Ига превзошла Дашу. Соперница Касаткиной была сильнее во всех компонентах игры. Счёт говорит сам за себя. Даше не удалось навязать борьбу. На сегодняшний момент сильнейшая в мире теннисистка продолжает свою беспроигрышную серию», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Теперь Свёнтек в финале сыграет с победителем встречи Мартины Тревизан и Кори Гауфф.

Напомним, что Касаткина на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Свёнтек повторила достижение Серены Уильямс по количеству выигранных матчей подряд.

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