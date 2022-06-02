Польский танк: как Свёнтек обыграла Касаткину в полуфинале «Ролан Гаррос» и повторила достижение Серены Уильямс

Дарья Касаткина последней из россиян завершила выступление на «Ролан Гаррос». В полуфинале женского одиночного разряда она не нашла аргументов против первой ракетки мира Иги Свёнтек и уступила со счётом 2:6, 1:6. Россиянка допустила 24 невынужденные ошибки, выиграла лишь 11 из 40 очков на приёме и пять раз отдала свою подачу, позволив сопернице продлить беспроигрышную серию до 34 матчей и повторить достижение Серены Уильямс.

Надежда на сенсацию и закономерный исход

Перед началом «Ролан Гаррос» мало кто мог предположить, что лучше всех из россиян на турнире выступит Дарья Касаткина. Порадовать могли скорее мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублёв или Карен Хачанов. Однако все они завершили выступление, а уроженка Тольятти впервые в карьере пробилась в четвёрку сильнейших на турнире Большого шлема, обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову. Более того, во Франции она не уступила соперницам ни сета.

Впрочем, в полуфинале её ждало куда более серьёзное испытание, чем Камила Джорджи или Шелби Роджерс, — первая ракетка планеты Ига Свёнтек. Молодая полька в этом году набрала потрясающий ход и выиграла пять турниров подряд. А её победная серия после разгрома Джессики Пегулы (6:3, 6:2) насчитывала 33 матча.

Да и статистика очных встреч была на стороне Свёнтек. В этом году пути спортсменок пересеклись в четвёртый раз, и в трёх предыдущих случаях верх уверенно брала полька. Причём в предыдущих матчах она не отдала россиянке ни сета. Однако Касаткина объясняла эти неудачи не лучшей формой на старте сезона и обещала на грунте показать совсем другой теннис.

В любом случае терять Дарье было нечего: очередную неудачу все бы встретили с пониманием, ведь она и так продвинулась максимально далеко, зато победа позволяла ей сделать заявку на попадание в когорту сильнейших и обрести уверенность в себе. На соперницу давила куда большая ответственность, поскольку от неё, учитывая невероятные результаты, все ждали завоевания очередного титула.

К сожалению, борьбы на корте в очередной раз не получилось. Сколько бы россиянка не утверждала, что чувствует себя иначе, чем на старте сезона, она вновь (как в Дохе и Дубае) взяла у лучшей теннисистки планеты всего три гейма — 2:6, 1:6. На фоне соперницы Свёнтек казалась спортсменкой с другой планеты.

Причём начало противостояния получилось достаточно многообещающим. Уроженка Тольятти продемонстрировала и достаточно смелую игру, и, главное, умение держать удар. После неудачи на старте она не посыпалась, как зачастую происходило ранее, а навязала грозной польке борьбу.

Та в первом же гейме на приёме сделала брейк. Но россиянка фактически сама подарила его, шесть раз пробив в аут, четыре из которых — за заднюю линию. Всякий раз ей не хватало немного точности, и складывалось впечатление, что Касаткина заметно переживает.

Однако при счёте 0:2 россиянка моментально собралась и совершила почти невероятное — взяла подачу соперницы. Теперь уже Ига неожиданно допустила ряд грубых помарок, дважды не попав в корт и совершив двойную ошибку. Следом Дарье удалось восстановить равновесие на табло, хотя Свёнтек имела брейк. Но в решающий момент Касаткина действовала максимально хладнокровно и на балансе всё же зацепилась за гейм.

Увы, больше поводов для радости отечественные болельщики не получили. Полька прибавила, а россиянка, напротив, словно испугалась собственной прыти и начала играть зажато. В результате в последующих четырёх геймах она выиграла всего три розыгрыша и уступила без шансов — 2:6. Особенно показательным получился последний гейм, в котором фаворитка приняла под ноль.

Расписывать происходившее на корте во второй партии не имеет особого смысла, поскольку лучшая теннисистка мира делала всё, что хотела. Касаткина лишь раз взяла свою подачу и как будто смирилась с тем, что совершить камбэк ей не удастся.

Свёнтек получала удовольствие от тенниса и в затяжных розыгрышах гоняла соперницу по углам. Она доставала самые неприятные удары и отвечала на них ещё более невероятными выстрелами, справиться с которыми было просто нереально. Неудивительно, что Дарья зачастую заканчивала атаки попаданиями в аут, а всего у неё набралось 24 невынужденные ошибки.

Ничего не получалось и на подаче. Если процент выигранных очков первым мячом ещё составил 44% (у Свёнтек — 79%), то вторым — всего 21%, или три очка.

Дарья завершила выступление на «Ролан Гаррос», однако на пресс-конференции она совсем не выглядела расстроенной и назвала турнир во Франции лучшим в своей жизни. Более того, по словам россиянки, Свёнтек не сделала ничего, к чему она оказалась бы не готова.

«Дело в том, что сегодня я переволновалась и не смогла справиться с нервами так, как во время предыдущих матчей. Я считаю, что это нормально. А ещё Ига по ходу матча играла всё лучше и лучше. Всё это и привело к такому исходу», — подчеркнула Касаткина.

Свёнтек же одержала 34-ю победу подряд и сравнялась по этому показателю с Сереной Уильямс. Рекордная серия принадлежит Мартине Навратиловой и составляет 74 встречи. Но, кажется, при таком доминировании польке вполне по силам догнать легендарную чешку. Пока же она постарается во второй раз за три года выиграть «Ролан Гаррос».

«Это особенный момент, меня переполняют эмоции, и я очень благодарна за то, что нахожусь здесь, что здорова и могу играть. Мне очень нравится здесь выступать», — заявила спортсменка сразу после встречи.

Преимущество соперницы в классе и проблемы с нервами

Впрочем, по мнению экспертов, винить Касаткину не в чем, поскольку она всё равно добилась отличного результата. Так, олимпийская чемпионка Рио в парном разряде Елена Веснина подчеркнула, что лидер рейтинга WTA не оставляет шансов всем в туре и бросить ей вызов практически нереально.

«Нужны были плотные первые подачи, эйсы, мощные удары с задней линии. Хотя бы какое-то противостояние Свёнтек. Потому что в среднем темпе, в котором действует Даша, соперница сейчас неудержима. И даже при более высоком она не ошибается. Касаткина пыталась играть комбинационно, меняла вращение, длину, но с Игой это не работает. Сейчас было сложно найти какое-либо слабое место в её игре. Даша сделала всё, что могла», — заявила Веснина в разговоре с RT.

Она также назвала закономерным успешное выступление россиянки, которая наиболее комфортно чувствует себя именно на грунте.

«Она много лет назад выиграла юниорский «Ролан Гаррос». И попадание в полуфинал получилось долгожданным, поскольку у Даши очень высокий потенциал. Поэтому её успех не стал для меня сюрпризом. Конечно, и четвертьфинал с Кудерметовой мог сложиться иначе, но Даша психологически оказалась более устойчивой, чем Вероника», — добавила Веснина.

В свою очередь, бывшая третья ракетка планеты Надежда Петрова отметила тот факт, что россиянка подошла к ТБШ в хорошей форме, а успешное выступление на предыдущих турнирах придало ей уверенности в себе.

«И по сетке у неё серьёзных оппоненток не было. Она шла очень удачно и оказалась сильнее Кудерметовой в четвертьфинале. Этот матч Дарья выиграла именно благодаря тому, что показывала правильный теннис на грунте: била с вращением, высоко, использовала весь корт и забегала под удар справа», — подчеркнула эксперт.

Однако, по признанию Петровой, она не сомневалась в том, что Свёнтек одержит лёгкую победу на классе, поскольку полька действует практически безошибочно и грамотно играет на опережение.

«Не думала, что Касаткиной удастся навязать борьбу Иге. Даша действовала слишком далеко от линии, а Свёнтек играет агрессивно. Россиянка просто немного не справилась с темпом и нервами. Всё же матч проходил на центральном корте. Возможно, день отдыха пошёл бы ей на пользу. Волнение? Да, конечно. Сложно впервые оказаться на такой стадии турнира и показать лучший теннис. Это не всем удаётся. Но полька как-то справляется», — добавила двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос».