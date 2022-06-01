Касаткина: матч в 1/4 финала РГ с Кудерметовой был очень нервным для меня

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Матч был очень нервным, особенно тай-брейк, последние несколько очков были очень напряжёнными. Я довольна исходом, это очень важная победа для меня», — цитирует Касаткину сайт «Ролан Гаррос».

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Полуфинальный матч Касаткина — Свёнтек состоится 2 июня.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Касаткина одержала победу над Кудерметовой.