Касаткина: матч в 1/4 финала РГ с Кудерметовой был очень нервным для меня

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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Касаткина: матч в 1/4 финала РГ с Кудерметовой был очень нервным для меня
  • AP

«Матч был очень нервным, особенно тай-брейк, последние несколько очков были очень напряжёнными. Я довольна исходом, это очень важная победа для меня», — цитирует Касаткину сайт «Ролан Гаррос».

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Полуфинальный матч Касаткина — Свёнтек состоится 2 июня.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Касаткина одержала победу над Кудерметовой.

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