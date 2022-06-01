Тарпищев рассказал, за счёт чего Касаткина одержала победу над Кудерметовой в 1/4 финала РГ
- РИА Новости
«Если Дарья справляется с соперницей по скорости, то проблем с результатом не возникает. Тактически она играет очень грамотно сейчас», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
По его словам, с точки зрения самого тенниса у Кудерметовой тоже всё в полном порядке: чем больше она играет, тем меньше на ней психологического пресса.
В четвертьфинальном матче россиянка обыграла Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи Иги Свёнтек (Польша) и Джессики Пегулы (США).
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