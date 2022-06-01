Тарпищев рассказал, за счёт чего Касаткина одержала победу над Кудерметовой в 1/4 финала РГ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Если Дарья справляется с соперницей по скорости, то проблем с результатом не возникает. Тактически она играет очень грамотно сейчас», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его словам, с точки зрения самого тенниса у Кудерметовой тоже всё в полном порядке: чем больше она играет, тем меньше на ней психологического пресса.

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи Иги Свёнтек (Польша) и Джессики Пегулы (США).

Ранее директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо ответила на вопрос, как пройдёт церемония награждения, если турнир выиграет теннисист из России.