Директор РГ рассказала о церемонии награждения в случае победы россиянина на турнире
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«Мы придерживаемся нашей нейтральной позиции. То же самое имеет место и на церемониях. Без флага, без государственного гимна. Это то, чего мы собираемся придерживаться», — сказала Моресмо на пресс-конференции.
На сегодняшний день за титул продолжают бороться двое россиян — Андрей Рублёв в мужском одиночном разряде и Дарья Касаткина среди женщин.
Ранее сообщалось, что Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.