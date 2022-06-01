Директор РГ рассказала о церемонии награждения в случае победы россиянина на турнире

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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо ответила на вопрос, как пройдёт церемония награждения, если турнир выиграет теннисист из России.
Директор РГ рассказала о церемонии награждения в случае победы россиянина на турнире
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«Мы придерживаемся нашей нейтральной позиции. То же самое имеет место и на церемониях. Без флага, без государственного гимна. Это то, чего мы собираемся придерживаться», — сказала Моресмо на пресс-конференции.

На сегодняшний день за титул продолжают бороться двое россиян — Андрей Рублёв в мужском одиночном разряде и Дарья Касаткина среди женщин. 

Ранее сообщалось, что Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.

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