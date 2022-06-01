Директор РГ рассказала о церемонии награждения в случае победы россиянина на турнире

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо ответила на вопрос, как пройдёт церемония награждения, если турнир выиграет теннисист из России.

«Мы придерживаемся нашей нейтральной позиции. То же самое имеет место и на церемониях. Без флага, без государственного гимна. Это то, чего мы собираемся придерживаться», — сказала Моресмо на пресс-конференции.

На сегодняшний день за титул продолжают бороться двое россиян — Андрей Рублёв в мужском одиночном разряде и Дарья Касаткина среди женщин.

Ранее сообщалось, что Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.