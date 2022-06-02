Рублёв — о поражении в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: опять не справился с эмоциями

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису с Марином Чиличем из Хорватии.
Рублёв — о поражении в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: опять не справился с эмоциями
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Он подавал очень хорошо, очень сильно. Было очень трудно выиграть его подачу. Мне стоило оставаться более спокойным. Это все ментальное, я не смог управлять эмоциями. Я был очень близок, чтобы оказаться в полуфинале. Опять не справился с эмоциями. Многие моменты надо улучшать», — цитирует Рублёва пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв на тай-брейке уступил Чиличу. В полуфинале Открытого чемпионата Франции хорватский теннисист сыграет с Каспером Руудом (Норвегия).

Напомним, что Чилич в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Чилич обыграл Рублёва.

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