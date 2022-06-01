Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Чилич обыграл Рублёва

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Игра в целом была равная, каждый по ходу игры имел шанс не доводить матч до решающего тай-брейка. Сам тай-брейк Марин сыграл на таком вдохновении и с таким везением», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв уступил Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут.

Напомним, что хорватский теннисист в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее Марин Чилич поделился впечатлениями от победы над Андреем Рублёвым.

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