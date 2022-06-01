Чилич: хочу снять шляпу перед Андреем Рублёвым

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022 над россиянином Андреем Рублёвым.

«Хочу снять шляпу перед Андреем. В нескольких случаях он показал отличный дух честной игры. Он показал, что он невероятный парень и невероятный игрок», — заявил Чилич после матча.

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв уступил Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут.

Напомним, что хорватский теннисист в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Марина Чилича в «Ролан Гаррос».