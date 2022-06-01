Чесноков: на тай-брейке у Рублёва не было никаких шансов против Чилича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Мне кажется, это самая лучшая игра в карьере Чилича на земле! Так играть весь матч… Очень ровно! Рублёв давил темпом, но хорват вообще ни одной ошибки не сделал! На тай-брейке у Андрея вообще не было никаких шансов», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв уступил Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут.

Напомним, что хорватский теннисист в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее Дарья Касаткина победила Веронику Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».