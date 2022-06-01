Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность игры составила 2 часа 9 минут.

Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из 17, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного эйса. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Ига Свинтёк (Польша) — Джессика Пегула (США).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Касаткиной на «Ролан Гаррос».