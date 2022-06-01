Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.
Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • AP

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность игры составила 2 часа 9 минут.

Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из 17, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного эйса. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Ига Свинтёк (Польша) — Джессика Пегула (США).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Касаткиной на «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить