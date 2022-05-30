Тарпищев: Касаткина весь турнир играет умно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Франции — 2022.

«Корт, кажется, достаточно удобный для Касаткиной, плюс она весь турнир играет умно. Соперница сегодня давала возможность Дарье применять голову, а голова у неё на месте. За счет интеллекта она играет и делает это во Франции удачно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» россиянка обыграла итальянку Камилу Джорджи. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. В четвертьфинале Касаткина сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ранее Кудерметова победила финалистку US Open и вышла на Касаткину в 1/4 «Ролан Гаррос».