Кудерметова победила финалистку US Open и вышла на Касаткину в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.

25-летняя российская теннисистка в матче четвёртого круга обыграла американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 44 минуты.

Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, допустила три двойные ошибки и трижды подала навылет. Киз допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Ранее Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».