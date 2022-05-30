Кудерметова победила финалистку US Open и вышла на Касаткину в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
- AP
25-летняя российская теннисистка в матче четвёртого круга обыграла американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 44 минуты.
Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, допустила три двойные ошибки и трижды подала навылет. Киз допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале Кудерметова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
Ранее Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».