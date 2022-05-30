Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.
Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • AP

В матче четвёртого круга россиянка обыграла итальянку Камилу Джорджи. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты.

Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, допустила три двойные ошибки и дважды подала навылет. Джорджи ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Касаткина третий раз добралась до этой стадии на турнирах Большого шлема. В 2018-м она проиграла в 1/4 на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

В следующем круге Касаткина сыграет с победителем пары Мэдисон Киз (США) — Вероника Кудерметова (Россия).

Ранее Кудерметова обыграла Бадосу и впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

 

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