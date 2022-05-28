Кудерметова обыграла Бадосу и впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
- AFP
- © Thomas SAMSON
25-летняя российская теннисистка в матче третьего круга обыграла испанку Паулу Бадосу. Представительница Испании при счёте 6:3, 2:1 в пользу Кудерметовой приняла решение сняться с турнира. По ходу матча Бадоса брала медицинский перерыв.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница встречи между американкой Мэдисон Кис и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43 млн.
Ранее сообщалось, что Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2022.