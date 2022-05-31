«Главное — совладать с нервами»: Морозова о шансах Рублёва в матче с Чиличем и битве Касаткиной с Кудерметовой

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» у Андрея Рублёва есть все шансы поквитаться с Марином Чиличем за поражение Даниила Медведева. Такое мнение в интервью RT высказала Ольга Морозова, выигравшая Открытый чемпионат Франции в парном разряде в 1974 году. По её словам, для этого россиянину нужно в первую очередь справиться с нервами и не перегореть перед матчем. Специалист также поделилась ожиданиями от противостояния между Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой и рассказала, чем современный теннис на грунте отличается от того, который был во времена её активной карьеры.

— В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Даниил Медведев практически ничего не смог противопоставить Марину Чиличу. Он непривычно слабо смотрелся на приёме и допустил очень много невынужденных ошибок. Как вы можете оценить его игру?

— Во-первых, хочу сказать, что я с большим удовольствием всегда смотрю за матчами Даниила, потому что он показывает особенный, очень интересный теннис. Мне приятно наблюдать интересные розыгрыши и невероятные задумки. Что касается его выступления на «Ролан Гаррос», нужно понимать, что не так много времени прошло после операции, которая выбила его из колеи и лишила спортивного тонуса. А после долгих промежутков простоя всегда нужно определённое время, чтобы восстановиться и почувствовать уверенность.

— Считаете, проблема больше в ней, а не в физической готовности?

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— Уверенность ведь заключается в чём? В том, что при счёте 30:30 ты точно знаешь, что подашь первым мячом туда, куда надо. И точно знаешь, куда подаст твой соперник. И вот это чувство у Даниила сейчас притупилось. Я, конечно, была немного удивлена, что он уступил Чиличу, потому что хорват не совсем земляной теннисист. Но всё бывает, не нужно особенно огорчаться по этому поводу. Главное, что мы имеем в России совершенно замечательного игрока, который радует всех зрителей (и не только в нашей стране). Просто сейчас он ещё не совсем хорошо себя чувствует.

— Чилич в этом матче прыгнул выше головы?

— Можно и так сказать. А что ему было терять? Он встречался со второй ракеткой мира, который побыл чуть-чуть первой и мог вернуться на лидирующую строчку. Чилич пошёл ва-банк, и у него получилось. А у Даниила не сложилось с первой подачей. Но тут нужно понимать, что у него весьма сложный теннис, для которого нужно быть в очень хорошей форме. Его понимание игры и тонкости, которые он использует, требуют отменной физической готовности и 100%-ной уверенности. По-другому на таком высоком уровне быть не может. Ко всему прочему, ситуация в мире сейчас сложная, и, на мой взгляд, она также оказывает определённое давление на него.

— Как считаете, сколько времени потребуется Медведеву, чтобы вернуться в оптимальное состояние?

— Сейчас у него будет примерно месяц в запасе, так как он пропустит Уимблдон. И в этом есть свои плюсы, так как ему не нужно будет переходить с покрытия на покрытие. Он будет сразу готовиться к американским турнирам, в частности к US Open. Они с тренером очень опытные и, уверена, прекрасно знают, что нужно делать. Надеюсь, что к североамериканскому турне Даниил подойдёт уже в отличной форме.

— У Андрея Рублёва будет возможность поквитаться за Медведева с Чиличем. Справится?

— Я считаю, что у него очень хорошие шансы на победу. Хорват — достаточно возрастной игрок, а Рублёв действует быстро, он любит такой мощный подход. С Марином нужно хорошо принимать, а для нашего спортсмена это не должно стать какой-то дикой проблемой. Думаю, он посмотрел матч Медведева, сделал определённые выводы и будет готов не допускать тех ошибок, которые сделал соотечественник. Да и Даня ему, уверена, подскажет. Если Андрей сможет показать свой теннис, то победит.

— По мнению Шамиля Тарпищева, одна из главных проблем Рублёва, которая мешает ему добиваться ещё более высоких результатов, — психологическая неустойчивость. Насколько это может повлиять на исход встречи?

— Конечно, он будет волноваться. Если бы он встречался с кем-то из первой десятки, возможно, относился бы по-другому. Чилич, конечно, — чемпион US Open 2014 года, но теннисист всё-таки не того эшелона, как Надаль или Джокович. Тут Рублёв понимает, что шансы у него есть и нервы будут определять всё. У него есть та игра, которая даст возможность победить. Но это нужно всё собрать воедино и выдать именно в нужный момент.

— Есть какие-то секреты, как совладать с нервами?

— Здесь очень важен опыт. Чем выше уровень спортсмена, тем лучше он себя контролирует, может подготовиться к тому, чтобы сыграть семь матчей на турнире Большого шлема. Это не только талант, не только работа, это ещё и невероятный опыт и понимание ситуации. Многие теннисисты хорошо играли, но немногие побеждали на турнирах самого высокого ранга. Тот же Роджер Федерер всего один раз выигрывал «Ролан Гаррос». Когда швейцарец был ещё молодым, он никак не мог пройти даже первый круг! Так на него влияли волнение и желание. И только потом, с накопленным опытом, он смог пройти дальше и в конце концов победить.

Не у всех получается, как у Рафаэля Надаля, выигрывать с листа. Это гениальный человек, который приехал на Открытый чемпионат Франции и сразу же стал чемпионом. Но такое бывает очень и очень редко. Будем надеяться, что Андрей использует накопленный опыт и, самое главное, не перегорит, а спокойно подготовится к этому матчу.

— В отличие от мужского турнира, в женском российский четвертьфинал всё-таки состоится. Хотя тут, глядя на уверенный теннис и Дарьи Касаткиной, и Вероники Кудерметовой, впору посетовать, что жребий свёл их уже на этой стадии.

— Знаете, когда у нас в топ-8 были Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Вера Звонарёва и они встречались между собой, всегда думалось: «Ну хорошо, значит, кто-то из наших точно будет в финале». Поэтому и тут ничего страшного, что Дарья и Вероника сыграют друг с другом. Зато одна россиянка точно выйдет в полуфинал.

— И это в некотором роде неожиданно, согласны?

— Обе девушки показали в Париже потрясающий результат. Кудерметова впервые прошла так далеко на мейджорах, а Касаткина блестяще выступала пару лет назад на Уимблдоне, но потом у неё случился большой спад. И сейчас я за неё очень радуюсь, потому что она, как и Медведев, очень интересный и своеобразный игрок. У неё есть все данные, чтобы разбить любую соперницу.

Что касается Кудерметовой, я очень хорошо знаю её тренера и мужа Сергея Демехина. Я много с ним работала, когда ещё тренировала Дементьеву. Он очень внимательный и ответственный человек и плюс ко всему безумно любит теннис. Я думаю, этот их тандем сейчас и приносит свои плоды. Вероника в прекрасном стиле обыграла Мэдисон Киз. Американка в предыдущем матче с Рыбакиной творила какие-то невообразимые вещи, а Вероника её просто сломала. Счёт 6:1 в третьем сете очень показателен. Это говорит о том, что в Кудерметовой появилась внутренняя сила и уверенность, которая позволяет бороться на самом высоком уровне. И не просто ожидать какого-то подарка от соперницы, а самой выигрывать.

— Есть ли фаворит в их противостоянии с Касаткиной?

— Знаете, они обе умницы. Вообще, хочу сказать, что у нас сейчас появились спортсмены, у которых очень мало недостатков. У них такая хорошая техника и физика, что вопрос заключается лишь в том, как каждая из них проявит себя в конкретный момент. Матч будет нервным. На первый взгляд, у Касаткиной есть преимущество. Но Кудерметова может хорошо подавать, атаковать и выходить к сетке, у неё очень сильные ноги, и физически она на этом турнире очень хорошо готова. Естественно, они друг друга хорошо знают и понимают, как нужно действовать. И у той, и у другой есть оружие, и результат будет зависеть от того, как они его применят.

— Дарья затратила на продвижение по сетке меньше сил, чем Вероника, так как соперницы ей достались не такие грозные. Это плюс или минус?

— Иногда нужно, чтобы по сетке были игроки, которых ты можешь и любишь обыгрывать. Чтобы, опять же, обрести уверенность. Посмотрим, как будут развиваться события. Да, Кудерметовой пришлось побороться за выход в четвертьфинал, но я не думаю, что из-за этого её покинут все силы. Представляете, какой у неё сейчас адреналин? Она выступает в важном турнире и добралась уже до такой высоты! Так что не стоит даже думать, будто она устала. Она будет бороться на все 150%.

— В этом году «Ролан Гаррос» сложился для россиян весьма успешно — трое участников вышли в четвертьфинал, чего в Париже давно не случалось. Удачное стечение обстоятельств или тенденция к улучшению игры на грунте?

— Если говорить откровенно, сейчас очень мало кто может играть на земле в тот теннис, который был раньше и в который нужно играть на «Ролан Гаррос». Вероятно, недостаточно времени на подготовку, на переключение с покрытия на покрытие. Поэтому все в основном показывают свой привычный стиль с минимальными корректировками, так как это всё-таки земляное покрытие. Да и само покрытие сейчас немножко другое, оно стало быстрее. И даже ночью стали проводить матчи, чего раньше нельзя было представить в Париже.

Мне в связи с этим вспоминается пятикратный победитель Уимблдона Бьорн Борг, который никак не мог выиграть Открытый чемпионат США. Он несколько раз выходил в финал, но они всегда проходили поздно, а он не мог играть ночью. А Джимми Коннорс, наоборот, прекрасно себя чувствовал в таких условиях, и это приносило ему победу.

Возможно, не все наши спортсмены сразу правильно адаптировались к этим новым условиям, не нашли свой вариант игры на земле, а сейчас постепенно подстраиваются. Кроме того, и Рублёв, и Медведев стали более опытными, и это приносит свои плоды.

— Которые рано или поздно воплотятся в титулы?

— (Улыбается.) Помните, когда Даня в первый раз вышел в финал турнира Большого шлема, в каком мы все были восторге? А сейчас ждём этого постоянно. Мы, зрители, такой народ, что привыкаем и ждём только одного — побед. Но чемпион-то может быть только один. Как ни старался Федерер завоевать больше титулов на грунте, ему не позволял Надаль. А Джокович лучше всего выступает на Australian Open, и он специально подводит себя конкретно к этому турниру.

Кроме того, никто не стоит на месте. Тот же Надаль в последнее время значительно изменился. Он упростил свою игру, стал быстрее завершать розыгрыши. Испанец понимает, что в таком возрасте уже не сможет 15 раз пробежать из угла в угол на задней линии. Но тем и прекрасен теннис. Поэтому предлагаю ничего не загадывать, а наслаждаться красивой игрой.