Сюрприз от Медведева, уверенность Рублёва и лучший матч Хачанова: как россияне пробились в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сразу пять россиян пробились в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В мужской сетке турнира Большого шлема Даниил Медведев легко победил Миомира Кецмановича, Андрей Рублёв отдал только один сет в противостоянии с Критьяном Гарином, а Карен Хачанов выдал один из лучших матчей на грунте в карьере в борьбе с Кэмероном Норри. В женской части соревнований продолжает борьбу Дарья Касаткина, переигравшая американку Шелби Роджерс, а Вероника Кудерметова смогла пройти дальше, так как Паула Бадоса снялась с турнира.

В Париже успешно для россиян продолжается «Ролан Гаррос». В пятый раз в истории сразу три отечественных теннисиста дошли до 1/8 финала турнира Большого шлема. В четвёртый круг пробились Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов. Удачно всё складывается и в женской части соревнований. Продолжают борьбу за трофей Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. При этом из топ-10 мирового рейтинга может выиграть «салатницу» только Ига Свёнтек.

Проверка на прочность

За пару недель до «Ролан Гаррос» спортивный врач Эдуард Безуглов, рассуждая об операции Даниила Медведева, не исключил, что никакой грыжи у россиянина нет и пауза в соревнованиях может оказаться тактическим ходом команды теннисиста. В подтверждение своей гипотезы он привёл футбол и хоккей, где редко называются диагнозы спортсменов. Не исключено, что данное предположение было верным и вместо хирургического вмешательства всё ограничилось более лёгкими процедурами. Иначе сложно объяснить, как второй ракетке мира удаётся так уверенно играть на Открытом чемпионате Франции. Он пробился в 1/8 финала турнира, не отдав ни одного сета в трёх встречах. Без особых проблем Даниил победил аргентинца Факундо Багниса, занимающего 103-ю строчку рейтинга ATP, а также серба Ласло Джере (62-е место). Причём последний считается неплохим игроком именно на грунте.

Также по теме «Почувствовал вкус победы»: как Медведев переиграл Багниса в стартовом матче «Ролан Гаррос» Даниил Медведев одержал первую победу после перенесённой в начале апреля операции. В первом круге «Ролан Гаррос» он в трёх сетах...

Однако встреча третьего круга с Миомиром Кецмановичем должна была стать для Медведева настоящей проверкой на прочность и ответить на вопрос, насколько за год изменились его отношения с нелюбимым покрытием. Ответ получился однозначным: Даниил заметно прибавил. В матче с сербом россиянин хорошо и плотно действовал на задней линии и без особых проблем справился с 31-й ракеткой мира. Борьба получилась только вначале, когда Медведев отдал шесть очков подряд. Потом он разыгрался, и далее преимущество теннисиста не вызывало никаких сомнений. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

При этом постепенно налаживается и первая подача второй ракетки мира. Если в стартовом матче у него было всего 52% попаданий, то в противостоянии с Кецмановичем — уже 71%. А в сочетании с уверенной игрой и удачной сеткой спортсмен становится одним из основных претендентов на участие в финале «Ролан Гаррос». В следующем раунде Даниил встречается с хорватом Марио Чиличем, далее возможен четвертьфинал с Андреем Рублёвым и противостояние с греком Стефаном Циципасом, которого можно назвать удобным соперником для россиянина. Он выиграл семь очных поединков из девяти.

Борьба с нервами

Андрей Рублёв начал «Ролан Гаррос» с неприятного инцидента в игре с Квон Сон У. Россиянин проиграл первую партию, уступив корейцу на тай-брейке, и решил «выпустить пар», отправив мяч в рекламный щит, но не заметил стоящего там человека. С работника корта слетела кепка. За инцидент теннисиста даже оштрафовали на $8 тыс.

Однако с эмоциями в целом седьмая ракетка мира пока справляется. Рублёв в итоге достаточно легко переиграл Квон Сон У, а потом по схожему сценарию прошёл и матч с аргентинцем Фредерико Дельбонисом. Андрей на этот раз отдал второй сет, но в остальных был сильнее соперника: действовал более уверенно и стабильно.

В третьем круге Рублёву достался чилиец Кристьян Гарин. И эта встреча уже заставила болельщиков россиянина понервничать. Теннисист вновь отдал вторую партию, но уверенно взял первую и третью. Казалось, что в четвёртой у него также не возникнет проблем, поскольку соперник начал допускать много ошибок и выглядел уставшим.

Но впечатление было обманчивым. Чилиец не собирался сдаваться и ещё более ожесточённо цеплялся за мячи. В итоге он повёл 3:0, но Рублёв не рассыпался и сумел перехватить инициативу. Существенно повлияла на результат первая подача, которая наконец-то пошла у россиянина: он выиграл два гейма «под ноль».

В концовке Андрей заработал двойной матчбол, но не реализовал его. Судьба партии решилась на тай-брейке, который получился очень упорным. У Гарина было сразу пять сетболов, но ни одним он не воспользовался. Россиянин же добился победы со второй попытки — 13:11. В следующем раунде Рублёв встретится с 12-м номером мирового рейтинга, итальянцем Янником Синнером.

Лучший матч на грунте

Непростой матч получился у Карена Хачанова. Ему, как и Рублёву, пока требуется по четыре сета, чтобы справиться с оппонентами. В первых двух турах достаточно легко были обыграны португалец Нуну Боргес и боливиец Уго Дельен. Однако в третьем круге соперником россиянина стал 10-й номер посева Кэмерон Норри. Британец ярко провёл прошлый сезон: вышел в финал сразу девяти турниров ATP, четыре из которых выиграл. При этом на «мейджорах» теннисист высокими результатами пока похвастаться не может, дальше третьего раунда ни на одном из них он не проходил.

У Хачанова с «Ролан Гаррос» отношения более тёплые. В 2019-м он выступал в четвертьфинале. И хотя на старте сезона россиянин выглядел не самым лучшим образом, именно к Открытому чемпионату Франции наконец набрал форму.

В матче с Норри теннисисту пришлось проявить свои лучшие качества. Первый сет остался за Кареном — 6:2. Однако всё было не так просто, как выглядит по счёту. Хачанов отыграл сразу восемь брейк-пойнтов. Причём все они пришлись на два гейма, в которых россиянин уступал 0:40. Используй Норри хотя бы один свой шанс, игра могла пойти совсем по-другому. Но Карен был очень собран в ключевых розыгрышах, в то время как британец ошибался.

Вторая партия началась по тому же сценарию. Однако затем Норри перехватил инициативу. Помог сопернику почувствовать уверенность и сам Хачанов: спортсмен начал совершать невынужденные ошибки. И если во втором сете Карен сумел удержать заработанное преимущество, то третий остался за британцем.

На четвёртую партию сил Норри не хватило. Он снова постарался перевернуть игру, взяв три гейма подряд со счёта 2:4. Но это был последний его успех. Далее уже Карен контролировал ход встречи и поставил уверенную точку в матче, выиграв последний гейм «под ноль». Как отметил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Хачанов провёл один из лучших матчей на грунте за последние два года. Но на этом останавливаться нельзя, нужно прибавлять ещё, потому что в четвёртом круге Карена ждёт один из главных фаворитов турнира, испанец Карлос Алькарас.

Личные рекорды

Радуют своими выступлениями на «Ролан Гаррос» и Вероника Кудерметова с Дарьей Касаткиной. Обе также смогли пробиться в четвёртый круг турнира.

У 20-й ракетки мира соперница была не самая звёздная — американка Шелби Роджерс, занимающая 50-е место в рейтинге WTA. Хотя и она успела преподнести сюрприз, выбив из борьбы свою соотечественницу Даниэль Коллинз. Но в случае с россиянкой неожиданностей не произошло.

Набравшая отличную форму Касаткина уверенно выиграла в двух сетах 6:3, 6:2 и впервые с 2018 года смогла преодолеть третий круг. Тогда она дошла до четвертьфинала, показав свой лучший результат на «Ролан Гаррос». В этот раз у неё неплохие шансы повторить успех. В следующем круге россиянке предстоит играть с итальянкой Камилой Джорджи, которая победила Арину Соболенко.

Куда более серьёзный соперник был у Вероники Кудерметовой — четвёртая ракетка мира Паула Бадоса. Однако испанка, уступив в первом сете, не стала продолжать второй, снявшись с соревнований из-за травмы. А россиянка, таким образом, показала лучший результат на турнирах Большого шлема. Ранее дальше третьего круга она не проходила.

Интересно, что после снятия Бадосы единственной теннисисткой из Топ-10 мирового рейтинга, продолжающей борьбу за трофей, осталась лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек.