«На грунте я ненавижу буквально всё вокруг»: почему Медведеву стоит пропустить «Ролан Гаррос» и вернуться на корт в июле

Вторая ракетка мира Даниил Медведев приступил к тренировкам после перенесённого хирургического вмешательства. По словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, он сохраняет неплохие шансы выступить на «Ролан Гаррос» — втором турнире Большого шлема в году. Стоит ли спортсмену форсировать подготовку для участия в мейджоре на не слишком любимом им грунте или лучше полностью восстановиться и во всеоружии подойти ко второй половине сезона — в материале RT.

Пока теннисный мир спорит о том, допускать ли российских и белорусских спортсменов до международных турниров, Даниил Медведев радует новостями о ходе восстановления после операции по поводу грыжи. В социальных сетях он выложил видео, как тренируется в академии Патрика Муратоглу на юге Франции. Причём с момента хирургического вмешательства прошло меньше месяца: о проблемах со здоровьем вторая ракетка мира сообщил в начале апреля.

В связи с появлением Медведева на корте в сети активно начали обсуждать, успеет ли он восстановиться к «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая. Руководство французского турнира Большого шлема в отличие от Уимблдона включило россиянам и белорусам зелёный свет. Оптимистично на ситуацию смотрит и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его мнению, у Медведева есть шансы принять участие в Открытом чемпионате Франции.

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«Реабилитация проходит нормально, в соответствии с графиком. Его травма лёгкая в том плане, что не столь опасна в будущем, и тяжёлая с той точки зрения, что надо выделить время (для лечения. — RT). При хорошем стечении обстоятельств Даниил может сыграть на «Ролан Гаррос». Нужно плавно форсировать (набор формы. — RT). В данном случае надо переждать. В целом всё нормально», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Однако чтобы реально оценивать сроки восстановления спортсмена, нужно знать точный диагноз. По словам спортивного врача Эдуарда Безуглова, в зависимости от вида грыжи время, которое уйдёт на реабилитацию, сильно различается.

«Если она паховая, это может быть месяц, а в случае с поясничной, согласно исследованиям, — от трёх до восьми. Разновидностей очень много. Всё зависит от части тела и ряда других факторов», — отметил специалист в комментарии RT.

Даниил предпочёл опустить точный диагноз, и причин тому может быть много. Это в том числе стремление скрыть подробности от соперников, чтобы не давать им преимущества на корте. По мнению Безуглова, нельзя исключать вариант, при котором реальная ситуация со здоровьем отличается от той, которая озвучивается.

«Может быть, ему просто сделали блокаду. И тогда он успеет восстановиться. Мы в футболе так часто делали, чтобы дезинформировать конкурентов», — добавил врач.

При этом, даже если прогнозы людей, приближённых к спортсмену, верны и Даниил действительно сможет набрать форму к «Ролан Гаррос», большой вопрос, стоит ли ему форсировать подготовку. Грунтовое покрытие — не самое любимое для россиянина, хотя ему и удалось в прошлом году дойти до четвертьфинала в Париже. Как признавался ранее сам теннисист, ему обычно требуется время, чтобы приспособиться к отскоку мяча.

«Мне кажется, мои удары, движение и физические данные не очень располагают к грунтовым кортам. Скажу честно, когда я только перехожу на него… всё-таки месяцев восемь подряд я играю на харде и на траве, после чего месяца два или полтора — на грунте. Так вот, когда я только перехожу на грунт, я ненавижу буквально всё вокруг. Мне просто невыносимо находиться на корте, что для меня большая редкость. Потом я привыкаю, и всё начинает налаживаться. Моя цель на грунтовые турниры — выиграть хотя бы по матчу. Разумеется, я всегда нацелен на титул, но на грунте это сложнее, чем на харде, поэтому главное — выложиться и показать хорошую игру», — говорил Даниил.

В этом году времени на раскачку у россиянина не будет вовсе. «Ролан Гаррос», скорее всего, станет первым турниром Медведева после операции. А отсутствие игровой практики существенно сказывается на выступлении любого спортсмена. Яркий тому пример — Новак Джокович. Серб пропустил два «Мастерса» в США, поскольку для участия в соревнованиях требовалось вакцинироваться, и пока не может обрести игровой тонус, хотя у него и не было никаких повреждений. На турнире в Монте-Карло, первом после паузы, он с ходу проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине. А в финале соревнований в Белграде первая ракетка мира под ноль отдал решающую партию Андрею Рублёву, объяснив своё поражение тем, что физически оказался не готов к матчу.

«Извиняюсь за то, как провёл третий сет. Это индивидуальный вид спорта, когда что-то не идёт, двигатель не работает», — сказал тогда Джокович.

Таким образом, если взвесить все за и против, кажется вполне логичным, что Медведев не станет упорствовать, побережёт себя и снимется с «Ролан Гаррос».

Впрочем, и целесообразность выступления на травяных кортах также остаётся под вопросом. Великобритания не планирует допускать до соревнований представителей России и Белоруссии, а в континентальной Европе остаётся всего три турнира, в которых можно принять участие: в Хертогенбосхе, куда Даниил уже заявлен, в Халле и на Мальорке. Причём в Испании в прошлом году он завоевал титул. Однако все эти соревнования уровня ATP-250, а значит, много очков защищать не придётся.

Именно поэтому логичным шагом для Медведева выглядит возобновление выступлений в конце июля с плавным подведением к соревнованиям на харде. Ведь именно удачная концовка прошлого сезона принесла россиянину основные баллы в рейтинг: победы на US Open и «Мастерсе» в Торонто, финалы итогового турнира ATP и Rolex Cup в Париже.

Другой вопрос — амбиции и возможности Даниила. Сможет ли он четыре месяца оставаться вне соревнований и позволит ли травма выступить раньше? Пока как косвенное подтверждение того, что команда приняла решение в пользу подготовки к Открытому чемпионату США, — последнее видео спортсмена. Он тренируется на харде.