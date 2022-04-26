Отказ от вакцинации не помешает Джоковичу сыграть на Уимблдоне

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Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила, что вакцинация не будет обязательной и не помешает сыграть первой ракетке мира Новаку Джоковичу на турнире.
Отказ от вакцинации не помешает Джоковичу сыграть на Уимблдоне
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«Установленные требования не включают обязательную вакцинацию. Это не будет условием участия в Уимблдоне в этом году», — приводит слова Болтон РИА Новости.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Позже Джоковича не допустили до турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) по той же причине. 

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Джокович вновь высказался о решении AELTC отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

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