Федерация тенниса Норвегии призвала запретить россиянам и белорусам участвовать в турнирах

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Федерация тенниса Норвегии призвала Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Международную федерацию тенниса (ITF) последовать примеру Уимблдона и запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнирах.
Федерация тенниса Норвегии призвала запретить россиянам и белорусам участвовать в турнирах
  • Gettyimages.ru
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«LTA приняла смелое решение, запретив всем российским и белорусским игрокам играть на Уимблдоне и других травяных турнирах в Великобритании. Федерация тенниса Норвегии поддерживает это решение и надеется, что ATP, WTA, ITF и TE последуют такому же примеру», — говорится в заявлении федерации.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт рассказал, почему спортсменов из России и Белоруссии не допустили до Уимблдона.

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