Руководство Уимблдона объяснило недопуск россиян до турнира

Короткая ссылка
Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт рассказал, почему российских и белорусских спортсменов не допустили до Уимблдонского турнира 2022 года.
Руководство Уимблдона объяснило недопуск россиян до турнира
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум выводам, которые легли в основу нашего решения. Если бы мы приняли российских и белорусских игроков, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны. Также мы обязаны следить за безопасностью и благополучием игроков или их семей», — приводят слова Хьюитта РИА Новости со ссылкой на Twitter Джеймса Грея. 

Он также не считает отстранение российских и белорусских теннисистов дискриминацией. По его словам, было принято самое ответственное решение в данной ситуации.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский не согласился с тем, что спортсмены могут бойкотировать Уимблдонский турнир 2022 года из-за отстранения россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить