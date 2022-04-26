Руководство Уимблдона объяснило недопуск россиян до турнира

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт рассказал, почему российских и белорусских спортсменов не допустили до Уимблдонского турнира 2022 года.

«После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум выводам, которые легли в основу нашего решения. Если бы мы приняли российских и белорусских игроков, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны. Также мы обязаны следить за безопасностью и благополучием игроков или их семей», — приводят слова Хьюитта РИА Новости со ссылкой на Twitter Джеймса Грея.

Он также не считает отстранение российских и белорусских теннисистов дискриминацией. По его словам, было принято самое ответственное решение в данной ситуации.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский не согласился с тем, что спортсмены могут бойкотировать Уимблдонский турнир 2022 года из-за отстранения россиян.