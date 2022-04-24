Ольховский не верит в бойкот спортсменами Уимблдона из-за отстранения россиян

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский не согласился с мнением бывшего тренера Новака Джоковича Николы Пилича о том, что спортсмены могут бойкотировать Уимблдонский турнир 2022 года из-за отстранения россиян.
Ольховский не верит в бойкот спортсменами Уимблдона из-за отстранения россиян
  • Gettyimages.ru

«Вероятность того, что турнир будут бойкотировать, мала. Сейчас игроки не так сплочены между собой, чтобы кто-то ради кого-то стал пропускать выгоду и такие турниры», — приводит слова Ольховского «Спорт-Экспресс».

Он также не верит, что к спортсменам, которые выразили поддержку российским теннисистам, будут применены какие-либо санкции.  

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Пилич раскритиковал решение AELTC об отстранении российских спортсменов от участия в Уимблдоне.

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