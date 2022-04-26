Ольховский — о заявлении главы Уимблдона по россиянам: это неадекватные доводы

Короткая ссылка
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский критически оценил слова президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта.
Ольховский — о заявлении главы Уимблдона по россиянам: это неадекватные доводы
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Davidson

«Конечно, это неадекватные доводы. Это просто отговорки. Я вообще не понимаю, о какой безопасности он рассказывает. Кто-то к кому-то прибежит и ударит, что ли?» — цитирует эксперта  «Чемпионат».

Ольховский также назвал сделанное заявление невнятным и необъяснимым.

«Он не объяснил свою позицию, не сказал, что это по политическим мотивам, а ушёл от ответа, сказав ровно ни о чём. Я очень сомневаюсь, что в итоге россияне и белорусы будут допущены к Уимблдону в этом году», — заключил Ольховский.

Ранее Хьюитт рассказал, почему российских и белорусских спортсменов не допустили до Уимблдона в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить