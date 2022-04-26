Ольховский — о заявлении главы Уимблдона по россиянам: это неадекватные доводы

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский критически оценил слова президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта.

«Конечно, это неадекватные доводы. Это просто отговорки. Я вообще не понимаю, о какой безопасности он рассказывает. Кто-то к кому-то прибежит и ударит, что ли?» — цитирует эксперта «Чемпионат».

Ольховский также назвал сделанное заявление невнятным и необъяснимым.

«Он не объяснил свою позицию, не сказал, что это по политическим мотивам, а ушёл от ответа, сказав ровно ни о чём. Я очень сомневаюсь, что в итоге россияне и белорусы будут допущены к Уимблдону в этом году», — заключил Ольховский.

Ранее Хьюитт рассказал, почему российских и белорусских спортсменов не допустили до Уимблдона в 2022 году.