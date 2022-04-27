Прецедент создан: почему Уимблдон может стать не единственным турниром без российских теннисистов

Глава Всеанглийского теннисного клуба (AELTC) Иэн Хьюитт объяснил, почему россиянам и белорусам запрещено участвовать в Уимблдоне. По его словам, решение было обусловлено двумя причинами: желанием ограничить действие «пропаганды» и заботой о безопасности самих теннисистов. В национальных федерациях четырёх североевропейских стран запрет поприветствовали, а в Норвегии призвали ATP и WTA последовать ему. Почему Уимблдон может стать не последним соревнованием, на которое не пустят теннисистов из России — в материале RT.

Отстранение россиян и белорусов от всех турниров, проходящих на территории Великобритании, в том числе Уимблдона, остаётся одной из главных тем для обсуждения в мире тенниса. Решение, которое серьёзно осудили многие спортсмены, было принято ещё на прошлой неделе. Только спустя несколько дней глава Всеанглийского теннисного клуба (AELTC) Иэн Хьюитт объяснил, почему был вынесен именно такой неоднозначный вердикт.

В качестве главных причин он назвал две. Первая — возможный успех представителей стран на одном из самых популярных соревнований может быть использован «машиной пропаганды российского режима». По словам функционера, власти Великобритании выдали организаторам указания с целью ограничить влияние России.

Вторая касается безопасности участников из указанных государств. Якобы, действия по ограничению прав теннисистов могут создать угрозу для безопасности как их самих, так и членов семей спортсменов. Хьюитт выразил сожаление из-за того, что это решение ударило по многим людям, но заверил: в сложившейся ситуации разумной альтернативы просто не существовало. При этом он ещё раз отметил, что организаторы вынуждены были действовать согласно позиции, определённой правительством.

Между тем, пока иностранные теннисисты поддерживают коллег из России и Белоруссии, сразу четыре национальные федерации одобрили ограничения со стороны LTA и AELTC. С совместным заявлением выступили Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. По мнению организаций, мир тенниса должен сделать всё возможное, чтобы «противостоять враждебности» двух стран.

А в Норвегии чуть ранее пошли ещё дальше и вовсе предложили повторить пример Великобритании главным организациям — ATP, WTA и ITF. Там выразили уверенность, что это поспособствует окончанию конфликта на Украине, хотя и назвали введение санкций против отдельных спортсменов трудным решением.

К сожалению, нет гарантий, что турниры, проводимые на территории Великобритании, останутся единственными, где не смогут выступить россияне. ATP и WTA осудили наложение таких ограничений и ещё в начале марта позволили российским атлетам выходить на корт в нейтральном статусе. Им было запрещено принимать участие только в командных мероприятиях, в которых соревнуются сборные стран.

Этим, впрочем, остались довольны далеко не везде. Например, под вопросом остаётся приезд россиян и белорусов на «Мастерс» в Риме. Открытый чемпионат Италии стартует 9 мая, а завершится 15-го. В прошлом году Андрей Рублёв дошёл до четвертьфинала этого соревнования.

По информации СМИ, власти страны вынуждают организаторов наложить на спортсменов санкции. В частности, на этом, якобы, настаивает лично премьер-министр Марио Драги. Рассматривается комплекс правовых мер, в который входит запрет на въезд, или распоряжение, по которому отдельным теннисистам не позволят играть на турнирах на территории Апеннин.

Публично за это уже высказался глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго. Он напомнил, что МОК рекомендовал всем спортивным федерациям не приглашать россиян и белорусов и к нему следует прислушаться, раз уж это сделал даже организованный частным клубом Уимблдон. Малаго также подчеркнул, что вердикт останется за правительством Италии.

Газета The Times не исключает, что соответствующие ограничения введут и на стартующем в конце мая «Ролан Гаррос». Якобы, после окончания в стране президентских выборов организаторы рискуют оказаться под политическим давлением.

В России очередные призывы отстранить теннисистов встретили с негодованием. Так, заслуженный тренер Владимир Камельзон назвал объяснения Хьюитта притянутыми за уши. Но, по его мнению, нельзя исключать, что отечественных спортсменов не пустят и на US Open.

«Они не хотят нас слышать и дуют в свою дудку... Я остаюсь сторонником того, что спорт должен быть вне политики… А безопасность… На то и есть турнир, чтобы следить за ней. Если наши спортсмены не выступят на Уимблдоне, то и в США их не допустят. Я не рассчитываю, что они смогут сыграть на US Open. Если англичане выиграют данную битву, это станет знаком того, что в Америке произойдёт то же самое», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Полностью согласился с ним двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Он также опасается, что история с Уимблдоном способна стать прецедентом. Вместе с тем эксперт призвал не опускать руки, а бороться за права игроков.

«На мой взгляд, должны последовать не действия от одного спортсмена, а коллективные иски. ATP и WTA просто высказались, это их работа. Они должны отстаивать интересы игроков, но, опять же, каким образом? Считаю, им следует ставить организаторам турниров какие-то ультиматумы, а они ничего не делают», — посетовал Ольховский.

Что касается самих российских теннисистов, то они предпочитают не акцентировать внимание на негативе, а продолжают усиленно тренироваться. Так, Рублёв, на прошлой неделе выигравший турнир в Белграде, заявил о желании поехать на соревнование в Галле в случае, если не получится взять старт в Уимблдоне.

«Пока мы с командой не говорили на эту тему. Насколько мне известно, в ближайшее время данный вопрос будет обсуждаться дополнительно. Но если ничего не изменится, я не хотел бы полностью отказываться от травяной серии. Наверное, отправлюсь в Галле и, возможно, куда-то ещё. А сразу после окончания Уимблдона вернусь на турниры АТР на других покрытиях», — заявил Рублёв в интервью «Коммерсанту».

При этом восьмая ракетка планеты назвал неожиданной поддержку со стороны иностранных коллег.

«Теннис — это вся моя жизнь. Приятно, что игроки и руководители ATP это понимают. По отношению к другим игрокам я бы сделал то же самое», — добавил спортсмен.

В свою очередь, Дарья Касаткина хотя и призналась, что крайне разочарована введением ограничений со стороны LTA и AELTC, подчеркнула, что сейчас в мире происходят более важные вещи. Вместе с тем, по её заверению, отношение к россиянам в туре никак не изменилось.