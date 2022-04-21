Инструмент давления: легенды тенниса, ассоциации и фанаты вступились за отстранённых от Уимблдона россиян и белорусов

Теннисная общественность негативно отреагировала на отстранение российских и белорусских спортсменов от всех турниров, проводимых на территории Великобритании, в том числе от Уимблдона. В WTA и ATP назвали это решение дискриминационным. В свою очередь, первая ракетка мира Новак Джокович призвал не смешивать спорт и политику, а американец Марди Фиш назвал происходящее в последнее время безумием. Их поддержала легендарная Мартина Навратилова, по мнению которой в столь жёстком шаге не было необходимости. А болельщики атаковали страницы Уимблдона в соцсетях, многие из них призвали допустить до соревнований Даниила Медведева.

Решение организаторов Уимблдона отстранить от участия россиян и белорусов неожиданно вызвало широкий негативный отклик в теннисной среде. Казалось бы, в мире спорта уже привыкли к жёстким санкциям по отношению к атлетам из двух стран и спокойно относятся к этому. Тем более что в теннисе спортсмены в отличие от других видов сохранили возможность выступать на международных турнирах, хотя и в нейтральном статусе.

Причём первыми на соответствующий вердикт Ассоциации лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отреагировали две главные организации — ATP и WTA. Они практически синхронно выпустили заявления, в которых назвали недопуск отдельных игроков на турниры на территории Великобритании дискриминацией по национальному признаку.

«Фундаментальный принцип WTA гласит, что спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе своих заслуг, не подвергаясь никакой дискриминации. Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован как AELTC, так и LTA. Запрет на дискриминацию также чётко прописан в их собственных правилах и в правилах турниров Большого шлема», — говорится в сообщении WTA.

Следом против этой инициативы выступили многие известные игроки, которые потребовали соблюдения справедливости для коллег. Так, озвучил свою позицию Новак Джокович. По словам первой ракетки планеты, атлеты не виноваты в происходящем, а попытки смешивать спорт и политику ничем хорошим не заканчиваются.

«Я всегда буду в числе первых, кто выступит с осуждением войны. Я дитя войны и понимаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999-м, всегда страдают обычные люди. У нас на Балканах было много войн. Однако, несмотря на вышесказанное, я не могу поддержать решение Уимблдона», — подчеркнул Джокович.

Заняла его сторону и легендарная Мартина Навратилова. 18-кратная победительница турниров Большого шлема приняла произошедшее близко к сердцу и поддержала россиян и белорусов. Она напомнила, что некоторые из них публично высказались за мир, но всё равно попали под ограничения.

«Исключение — это неправильно. И несмотря на то что я очень сочувствую украинским игрокам и украинскому народу, я, честно говоря, считаю, что в таком шаге не было необходимости. Это неправильное решение, и это несправедливо по отношению ко всему миру. Происходит столько плохого, и, думаю, это не пойдёт на пользу», — цитирует Навратилову The Telegraph.

По её мнению, следует сохранять ограничения для россиян и белорусов в командных соревнованиях, но не в личных турнирах. В свою очередь, американский теннисист Марди Фиш назвал происходящее безумием.

«Ну и безумные времена настали в мужском теннисе. Джоковичу не позволили сыграть на Australian Open из-за отказа от прививки... Даниилу Медведеву не разрешили сыграть на Уимблдоне из-за его национальности... Что скажете?» — задался вопросом Фиш.

Высказалась о ситуации даже Элина Свитолина, хотя ранее несколько украинских теннисистов призвали отстранить россиян и белорусов от всех соревнований, в случае если они публично не осудят проведение спецоперации на территории государства. Однако спустя день 25-я ракетка планеты уточнила, что не желает наложения на всех соперников жёстких санкций.

«Сейчас мы такой цели не преследовали. В опубликованном обращении хотели высказать своё мнение — что мы считаем правильным решением. И опять же, не хотим их полного отстранения, мы просто желаем, чтобы они высказались о своём выборе: они с остальным миром или с россиянами и российским правительством. Для меня это главный вопрос», — сказала Свитолина в эфире BBC.

При этом на стороне россиян и белорусов оказались не только известные теннисисты, но и простые болельщики. Многие из них сочли давление со стороны LTA и AELTC несправедливым и дискриминационным.

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Например, весьма показательными получились итоги опроса, который опубликовал в своих социальных сетях известный американский журналист Бен Ротенберг. Он предложил своим подписчикам ответить на один вопрос: «Поддерживают ли они отстранение от Уимблдона теннисистов из двух стран?» На момент написания материала более 70% респондентов ответили отрицательно.

Между тем соцсети Уимблдона после запрета атаковали рассерженные болельщики. Многие из них вступились персонально за лучшего отечественного игрока Даниила Медведева, которого они хотели увидеть на английских кортах. В частности, поклонники призвали организаторов начать мыслить рационально и прекратить «ненавидеть русских».

«Решение приблизительно настолько же плохое, насколько плоха продаваемая вами клубника. Уж скажите, не собираетесь ли вы узнавать у каждого зрителя его политические пристрастия перед тем, как продать ваши дорогущие билеты? Или это работает лишь с участниками, когда платите вы? Надеюсь, многие поклонники тенниса объявят вам бойкот», — гласит один из комментариев.

В России и Белоруссии не намерены мириться с запретом на участие во всех турнирах на территории Великобритании. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пообещал, что соответствующие ограничения в ближайшее время изучат юристы.

«Прорабатываем этот вопрос. Все спортивные организации поддерживают наше участие, надо изучить, а потом решать. Это нарушение прав человека, нонсенс. Хотя в теннисе все нас поддерживают, но не Англия. Мы предоставили данный вопрос международникам на проработку. Со спортсменами полный порядок. Джокович назвал этот вердикт сумасшествием. ATP и WTA считают, что нас надо допустить. Решение английского клуба — нарушение всех норм и правил», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В Белорусской теннисной федерации подчеркнули, что наложение санкций никак не помогает разрешить конфликт, а лишь разжигает ненависть и нетерпимость по национальному признаку. По мнению БТФ, решение также идёт вразрез с предыдущими постановлениями международных теннисных организаций, позволившими россиянам и белорусам выходить на корт в нейтральном статусе.

«Оказываемое давление и дискриминация по национальному признаку со стороны правительства Великобритании, которое в то же время говорит о недопущении проявления расизма, демонстрирует политику двойных стандартов, применяемых руководством страны к спортсменам из Белоруссии и России… Всё это лишь подтверждает нашу уверенность в том, что мировой спорт и международные спортивные организации в настоящий момент превращены в инструмент политического давления и манипуляций и к развитию спорта и его популяризации, к сожалению, уже не имеют никакого отношения», — говорится на официальном сайте БТФ.