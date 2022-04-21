Чесноков — о недопуске россиян на Уимблдон: они уже наших спортсменов за людей не считают
- Gettyimages.ru
«Информация о том, что нас отстранили из-за боязни выигрыша турнира Медведевым? А что, Медведев не человек? Они уже вообще до последней ступеньки дискриминации дошли. Они уже россиян за людей не считают», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его словам, теннисисты не будут бойкотировать Уимблдон, потому что их всё равно допустят до соревнований.
«В Англии есть какие-то нюансы дурацкие. Если вы традиции удерживаете, то чего в Париж летаете на самолётах, а не едете на лошадях?» — добавил Чесноков.
Напомним, что 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее в Белорусской теннисной федерации выступили с заявлением по поводу отстранения спортсменов от участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.