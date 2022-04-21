Чесноков — о недопуске россиян на Уимблдон: они уже наших спортсменов за людей не считают

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.
Чесноков — о недопуске россиян на Уимблдон: они уже наших спортсменов за людей не считают
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«Информация о том, что нас отстранили из-за боязни выигрыша турнира Медведевым? А что, Медведев не человек? Они уже вообще до последней ступеньки дискриминации дошли. Они уже россиян за людей не считают», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, теннисисты не будут бойкотировать Уимблдон, потому что их всё равно допустят до соревнований.

«В Англии есть какие-то нюансы дурацкие. Если вы традиции удерживаете, то чего в Париж летаете на самолётах, а не едете на лошадях?» — добавил Чесноков.

Напомним, что 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее в Белорусской теннисной федерации выступили с заявлением по поводу отстранения спортсменов от участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.

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