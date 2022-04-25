Россиян могут не допустить к участию в теннисном турнире в Риме

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Президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго не исключил, что российских и белорусских теннисистов могут не допустить до участия в турнире в Риме.
Россиян могут не допустить к участию в теннисном турнире в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Tobisch

«Правительство должно принять решение об участии российских и белорусских теннисистов. Вопрос изучается, ситуация оценена, будет сделан наилучший выбор для страны», — цитирует Малаго Corriere della Sera.

Призовой фонд турнира в Риме составляет порядка $5 млн. Соревнования пройдут с 2 по 15 мая.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выразили разочарование отстранением российских теннисистов.

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP.

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