Дарья Касаткина рассказала, изменилось ли отношение к российским теннисистам в туре из-за ситуации на Украине.

«Если честно, нет. В туре всё нормально, кажется, ничего не изменилось. Вообще, трудно отвечать на этот вопрос, но мы в безопасном месте благодаря нашим организациям», — приводит слова Касаткиной Sportschau.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены. Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Касаткина высказалась об отстранении отечественных спортсменов от участия в Уимблдоне.