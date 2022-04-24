Касаткина рассказала, изменилось ли отношение к российским теннисистам

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Дарья Касаткина рассказала, изменилось ли отношение к российским теннисистам в туре из-за ситуации на Украине.
Касаткина рассказала, изменилось ли отношение к российским теннисистам
  • AP

«Если честно, нет. В туре всё нормально, кажется, ничего не изменилось. Вообще, трудно отвечать на этот вопрос, но мы в безопасном месте благодаря нашим организациям», — приводит слова Касаткиной Sportschau.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены. Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Касаткина высказалась об отстранении отечественных спортсменов от участия в Уимблдоне.

 

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