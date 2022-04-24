«Новак ещё не тот»: как Рублёв впервые обыграл Джоковича и завоевал третий титул ATP в 2022 году

Андрей Рублёв в трёх сетах победил Новака Джоковича в финале турнира ATP 250 в Белграде. В решающем сете серб не смог оказать достойного сопротивления россиянину и уступил всухую — 6:2, 6:7, 6:0. Для 24-летнего москвича этот титул стал третьим в году и одиннадцатым в карьере, при этом он впервые обыграл первую ракетку мира. По мнению многократной чемпионки СССР Анны Дмитриевой, этот триумф должен помочь в том числе и Даниилу Медведеву, который сохраняет шансы вернуть лидерство в рейтинге ATP, даже восстанавливаясь от травмы и не выходя на корт.

Андрей Рублёв впервые в карьере победил первую ракетку мира Новака Джоковича и выиграл турнир в Белграде. Для восьмого номера рейтинга ATP эта неделя был непростой психологически, поскольку в среду стало известно, что организаторы Уимблдона не допустят россиян и белорусов до соревнований в связи с ситуацией на Украине.

Спортсмен сильно расстроился из-за этого решения. Пытаясь переубедить британцев, он даже предложил потратить свои призовые на гуманитарные нужды.

«Думаю, что у нас должна быть возможность выбора, хотим мы играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы должны подписать, или если бы предлагали отдать призовые деньги на гуманитарные нужды, на помощь страдающим семьям, детям, мы бы это сделали. И в этом случае власти Великобритании показали бы, что они выступают за мир, что они хотят помочь», — заявил Рублёв на пресс-конференции.

Решение организаторов Уимблдона не поддержали ATP и WTA. Даже появилась информация, что ассоциации рассматривают вариант введения санкций в отношении британцев. Предлагается, в частности, лишить их права разыгрывать рейтинговые очки на турнирах.

Не остались в стороне и сами теннисисты. Практически все осудили отстранение россиян и белорусов. Весомым в данном случае было мнение Джоковича.

«Я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется оно безумным. Теннисисты не имеют к происходящему никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — отметил лидер мирового рейтинга на пресс-конференции.

Поддержали отстранённых спортсменов и зрители, посещавшие турнир в Белграде. Так что, возможно, ещё и поэтому россияне очень удачно выступили в Сербии. Карен Хачанов дошёл до полуфинала, а Рублёв и вовсе выиграл соревнования. Против обоих играл Джокович. И если с 26-й ракеткой мира Новак расправился достаточно легко, то на финал его не хватило.

«Рублёв был увереннее и лучше готов»

Соперники уверенно начали решающий матч, однако затем серб немного сбавил в агрессии, в то время как россиянин, наоборот, взвинтил темп. Ключевым стал пятый гейм, который Джокович под ноль проиграл на своей подаче. Причём больше за счёт своих ошибок, чем за счёт активных действий оппонента. А затем Рублёв сделал ещё один брейк и взял партию со счётом 6:2.

Впрочем, раньше времени радоваться болельщикам россиянина не стоило. Точно так же, с проигрыша в первом сете, Новак начинал все встречи в Белграде. По мнению Хачанова, он будто изучал противника, а потом придумывал тактику на концовку игры.

«Джокович как будто умеет в первом сете прочитать соперника и затем выработать план действий. Создаётся впечатление, что он способен при необходимости включаться. В начале матча он вёл немного оборонительную игру, и я этим воспользовался, атаковал и взял первый сет. А во втором, как только он включился, матч пошёл совсем по-другому», — рассказал Карен после полуфинала.

По схожему сценарию развивались события и в решающем матче турнира. Джокович включился в игру и сразу же под ноль взял очко на подаче Рублёва. Однако Андрей не стушевался и тут же в упорной борьбе сделал обратный брейк.

Самыми напряжёнными не только в партии, но и во всей встрече стали два гейма на подаче россиянина в концовке второго сета: 28 розыгрышей и пять сетболов Джоковича. Рублёв сражался до последнего. Как отметил Андрей накануне, ему было просто нечего терять в финале. В итоге теннисист смог довести дело до тай-брейка, однако здесь удача осталась за Новаком.

А дальше произошло то, чего вряд ли кто-то мог ожидать: серб, проводивший второй турнир после большой паузы, устал. В этом он признался по окончании встречи в интервью на корте.

«Извиняюсь за то, как провёл третий сет. Это индивидуальный вид спорта, когда что-то не идёт, двигатель не работает. Очень много эмоций, спасибо вам за то, что подталкивали меня к финалу», — сказал Джокович.

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В итоге Рублёв выиграл партию со счётом 6:0 и стал четвёртым соперником в карьере серба, который сумел взять у него сет всухую в финале турниров ATP. До него это достижение устанавливали француз Ришар Гаске, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Для Андрея выигранный титул стал 11-м в карьере и третьим в текущем сезоне. Но в данном случае важен всё-таки не трофей, а сам факт, что теннисист впервые сумел победить первую ракетку мира. Таким образом, Джокович, по сути, поддержал россиянина дважды за неделю, помимо слов, подарив ещё и уверенность в себе. Рублёв с начала года показывает неплохую игру, но тем не менее до этого в решающих матчах с сильными соперниками часто начинал паниковать и уступал из-за собственных эмоций. Как отметил двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский, у россиянина был хороший шанс, и он наконец его использовал.

«На второй сет Джоковича где-то хватило, в третьем же сете завершить 6:0 — Андрей молодец. На мой взгляд, Новак физически не готов. В предыдущих матчах он не выглядел свежим. Рублёв был увереннее и лучше готов», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

При этом, по словам 18-кратной чемпионки СССР по теннису Анны Дмитриевой, этой победой Рублёв помог не только себе, но и Даниилу Медведеву. Чтобы сохранить первое место в рейтинге ATP, Джоковичу в турнирах в Белграде и Мадриде нужно набрать 240 очков. Пока же у него только 150.

«Рублёв начинал очень плохо, но по ходу турнира вошёл в состояние, которое даёт ему возможность показывать свой теннис. 6:0 в третьем сете — это нехарактерно. Андрей хорошо играл на приёме. Джокович ещё не тот, которого мы знаем. Не дав Джоковичу выиграть какие-то 250 очков, одержав победу, Рублёв помог и Медведеву. Если Джокович неудачно выступит в следующем турнире, то Даниил снова станет первой ракеткой, даже не участвуя в соревнованиях», — сказала специалист.

Закончился финал на дружеской ноте. Рублёв предложил Джоковичу вместе подписать мячи для зрителей, а во время общения с журналистами отметил, как важна была ему поддержка в эти дни.

«Надеюсь, у нас будет больше сражений. Чувствую себя здесь хорошо, это очень хороший город. Хочу сказать большое спасибо всем зрителям за поддержку на протяжении всей недели. Для всех нас особенно важно снова увидеть полные трибуны», — заявил теннисист.