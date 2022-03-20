Не выдержали нервы: Рублёв проиграл в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и прервал серию из 13 побед

Андрей Рублёв в двух сетах уступил Тейлору Фритцу в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Он проиграл впервые с 12 февраля и прервал серию из 13 побед. Седьмая ракетка мира не смог справиться с подачей американца, выиграв всего 30% очков на приёме. На эмоциях в середине встречи россиянин до крови разбил себе руку о ракетку. В решающем матче в воскресенье также выступит испанец Рафаэль Надаль, который в этом году пока не потерпел ни одного поражения.

Андрей Рублёв не смог пробиться в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив американцу Тейлору Фритцу. Теннисисты хорошо знали друг друга по выступлениям на юниорском уровне. Они блестяще смотрелись на молодёжных соревнованиях, и оба становились чемпионами турниров Большого шлема. Россиянин побеждал на «Ролан Гаррос» в 2014-м году, а американец — на US Open в 2015-м. В серии ATP теннисисты встречались четыре раза, и только дважды матчи заканчивались в пользу отечественного спортсмена.

Так что простой игры для седьмой ракетки мира в субботу никто не ждал. Кроме того, у соперника из США было одно явное преимущество — подача. За счёт роста 193 сантиметра она летит под бо́льшим углом, что всегда вызывает трудности, а её средняя скорость 185 км/ч, в то время как у Рублёва — 135. Однако Андрей обычно задаёт такое направление мячу, что выбивает оппонента с площадки и открывает себе весь корт для последующей атаки. Поэтому многое в противостоянии зависело от приёма.

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Также Фритц всегда успешно выступает при поддержке своих трибун. Теннисист, хоть и занимает только 20-ю строчку в рейтинге ATP, в прошлом году дошёл до полуфинала в Индиан-Уэллсе. Для россиянина текущий результат — лучший в карьере на турнире. Раньше здесь он никогда не пробивался в 4-й круг и после победы в предыдущем матче над Григором Димитровым очень этому радовался.

Однако расслабиться психологически и получать удовольствие от происходящего на корте Рублёв не смог, хотя и обещал. Начало встречи в Калифорнии получилось напряжённым. Тейлор вцепился в первую же подачу Андрея и додавил его с третьего брейк-пойнта. Через 11 минут счёт стал уже 3:0 в пользу американца. На приёме у отечественного спортсмена многое не получалось.

Невероятно упорным выдался и следующий гейм: восемь раз было «ровно». Россиянин допускал двойные ошибки или отвечал в сетку в важнейшие моменты розыгрышей, Фритц заработал три брейк-пойнта, но так и не смог их реализовать. Этот момент стал одним из ключевых в партии, потому что далее Рублёв уверенно взял очко на приёме, а затем с помощью сильной подачи и вовсе сравнял счёт в матче.

Казалось, тай-брейка не избежать. Андрей вроде бы наконец разыгрался, Фритц не стал действовать хуже, у него проходили отличные кроссы слева, но под давлением соперника он допускал двойные ошибки и принимал удары в сетку.

Всё решилось в 12-м гейме на подаче отечественного теннисиста. Он вновь получился затяжным: семь раз было «ровно», Рублёв отыграл два сетбола, но с третьей попытки Тейлор всё-таки сделал брейк, а с ним и взял всю партию — 7:5.

Неудача вывела россиянина из себя. Он вынул из кармана второй мяч и со злости отправил в небо. Затем что-то прокричал и несколько раз ударил кулаком по струнам ракетки. У теннисиста даже пошла кровь, и понадобилась медицинская помощь в подтрибунном помещении.

Второй сет прошёл более ровно: спортсмены уверенно брали свои подачи, хотя в восьмом гейме Андрею пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Дальше наступила очередь Фритца справляться с давлением соперника. Он в самый неподходящий момент допустил двойную, а Рублёв, в свою очередь, несколько раз хорошо атаковал и повёл в счёте с разницей в два очка. Однако американец вовремя собрался с нервами и не отдал гейм, который мог стать решающим в противостоянии. Тейлора вновь выручили подача и не самый удачный приём седьмой ракетки мира. Россиянин выиграл всего 19 из 64 мячей за встречу. Этого оказалось недостаточно для победы.

А в концовке Рублёву ещё и не хватило хладнокровия. Он так расстроился из-за неудачи, что, по сути, сам отдал свою подачу, сет и матч.

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Таким образом прервалась серия Андрея из 13 побед. Однако в любом случае результат стоит оценивать как положительный. Видно, что теннисист находится в хорошей физической форме на старте сезона: у него уже есть два титула, он выиграл турниры в Марселе и Дубае. Кроме того, для спортсмена это уже четвёртый полуфинал «Мастерса» за последний год — помимо Индиан-Уэллса он доходил до 4-го круга в Майами, Монте-Карло и Цинциннати.

Фритц в воскресенье встретится с Рафаэлем Надалем. Испанец в сложном трёхчасовом поединке обыграл соотечественника Карлоса Алькараса и идёт за четвёртым титулом в 2022 году. Ему не было равных на турнирах ATP-250 в Мельбурне, Australian Open и ATP-500 в Акапулько. И с учётом Индиан-Уэллса серия побед Надаля составила уже 19 матчей. При этом спортсмен отмечает, что после травмы не гонится за результатом и не стремится стать первой ракеткой мира, а просто рад выходить на корт и заниматься любимым делом — играть в теннис.