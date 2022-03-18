Надаль повторил исторический рекорд Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль повторил историческое достижение швейцарца Роджера Федерера.

Рафаэль Надаль победил в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Ника Кирьоса. Таким образом, он одержал 953 победы на открытых кортах. Столько же выигрышей у Роджера Федерера, который был лидером по числу побед.

Тройку замыкает сербский теннисист Новак Джокович (824), который вновь стал первой ракеткой мира после вылета россиянина Даниила Медведева в третьем круге с турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее Рублёв и Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.