Рублёв и Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

В четвертьфинале российский дуэт уступил Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Эдуарду Роже-Васслену (Франция). Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6 не в пользу россиян. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Напомним, что Рублёв в одиночном разряде вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступают Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее Долгополов призвал отстранить российских теннисистов от международных соревнований.