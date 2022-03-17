Долгополов призвал отстранить российских теннисистов от международных соревнований

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов выступил против участия россиян в турнирах по теннису.

«Они хорошие ребята. Я не против них, но считаю, что России нужно запретить участвовать в любых спортивных и культурных мероприятиях. Каждый россиянин ответственен за действия своих властей и президента», — цитирует Долгополова BBC.

Он также отметил, что недостаточно убрать флаг из социальных сетей и высказать свою позицию против происходящего. По мнению теннисиста, санкций, наложенных на российских спортсменов, всё ещё недостаточно.

Напомним, что ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

При этом россиян допустят к участию в Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Хаддлстон заявил, что нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина.