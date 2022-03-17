Хаддлстон: нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина

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Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался об участии российских теннисистов в турнире Большого шлема Уимблдоне.
Хаддлстон: нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

«Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках», —  цитирует Хаддлстона CNN.

Напомним, что ранее министр спорта Великобритании на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

При этом россиян допустят к участию в Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Моресмо заявил, что российские теннисисты будут допущены к участию в «Ролан Гаррос».

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