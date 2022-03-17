Хаддлстон: нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался об участии российских теннисистов в турнире Большого шлема Уимблдоне.

«Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках», — цитирует Хаддлстона CNN.

Напомним, что ранее министр спорта Великобритании на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

При этом россиян допустят к участию в Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Моресмо заявил, что российские теннисисты будут допущены к участию в «Ролан Гаррос».