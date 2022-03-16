Моресмо: российские теннисисты будут допущены к участию в «Ролан Гаррос»

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Амели Моресмо сообщила, что российские спортсмены будут допущены к участию в турнире.

Gettyimages.ru

© Tim Clayton - Corbis

«Мы придерживаемся именно этой линии (рекомендаций ATP и WTA. — RT)», — цитирует Моресмо AP. 1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA). «Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня. Ранее Даниил Медведев заявил, что ждёт момента, когда сможет вернуть российский флаг.