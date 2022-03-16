Моресмо: российские теннисисты будут допущены к участию в «Ролан Гаррос»
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«Мы придерживаемся именно этой линии (рекомендаций ATP и WTA. — RT)», — цитирует Моресмо AP.
1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).
«Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.
Ранее Даниил Медведев заявил, что ждёт момента, когда сможет вернуть российский флаг.