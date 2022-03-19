Рублёв отреагировал на слова министра спорта Британии о допуске россиян на Уимблдон

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о допуске россиян к участию в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.
Рублёв отреагировал на слова министра спорта Британии о допуске россиян на Уимблдон
  • AP

«Я думаю, что спорт должен быть вне политики, ведь все так говорят, однако похоже, это до сих пор не так. Я надеюсь, что британское правительство покажет, что спорт вне политики, тогда мы станем хорошим примером для всех», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

По его словам, спортсмены жертвуют многим для того, чтобы иметь возможность заниматься спортом, выполнять свою работу. Он подчеркнул, что многие спортсмены вынуждены менять место проживания и надолго расставаться с родными. 

Хаддлстон заявил, что организаторы «Уимблдона» должны убедиться, что теннисисты из России не поддерживают Владимира Путина.

24-летний теннисист из Москвы является седьмой ракеткой мира. 

Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 финала он в двух сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 7:5, 6:2. Следующим соперником Рублёва станет Тейлор Фритц из США.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Аслан Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

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