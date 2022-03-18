Марафоны отменяются: как введение удлинённого тай-брейка в пятом сете отразится на турнирах Большого шлема

Руководители турниров Большого шлема объявили об унификации тай-брейка в решающем сете. Теперь при счёте 6:6 в пятой партии теннисистам предстоит проводить дополнительный гейм, для победы в котором необходимо будет набрать минимум десять очков. По мнению 21-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля, нововведение должно положительно сказаться на привлекательности матчей. При этом испанец уверен, что оно не сильно изменит расклад сил на «Ролан Гаррос» — последнем турнире, где соперники выясняли отношения до тех пор, пока кто-то из-них не выигрывал с разницей в два гейма.

Организаторы Уимблдона сообщили, что отныне на всех турнирах Большого шлема станет применяться единое правило проведения тай-брейка в решающем сете. Он будет назначаться при счёте 6:6 и продолжаться минимум до десяти очков (для победы разница должна составлять два или более очка). Впервые новая схема окажется применена на «Ролан Гаррос» в текущем году. До последнего момента парижский турнир оставался единственным мэйджором, где тай-брейк в решающем сете не игрался вовсе.

13-кратный победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль позитивно оценил нововведение, но при этом отметил, что на его любимый турнир смена правил значительно не повлияет.

«Я не думаю, что для «Ролан Гаррос» что-то сильно изменится. Возможно, это коснётся некоторых матчей, но я не считаю, что в Париже постоянно может случаться счёт вроде 22:20. Такое скорее произойдёт на Уимблдоне», — заявил прославленный испанец.

На Туманном Альбионе дополнительный гейм в заключительной партии уже используется, хотя и сравнительно недавно — с 2019 года, как и на Australian Open. Зато на Открытом чемпионате США эта система применяется не один десяток лет. При этом правила тай-брейка на каждом турнире были разными. Так, в Лондоне он проводился до семи очков при счёте 12:12, а в Мельбурне — до 10 при 6:6. На US Open — при таком же счёте, но до семи баллов.

Людям, которые смотрят теннис время от времени и не погружаются в тонкости правил, было немудрено запутаться в различных подходах. Поэтому унификация выглядит логичным и давно напрашивавшимся шагом. Это выгодно организаторам, поскольку предупреждает затяжные матчи и потенциальные переносы. А то, что дополнительный гейм будет вестись до десяти очков, а не до семи, как в классическом тай-брейке, позволяет свести к минимуму фактор случайности для спортсменов. Но вот зрелищности в игре станет немного меньше, и мы, вероятно, больше не увидим захватывающих многочасовых развязок, которыми изобилует теннисная история.

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Именно к этому и стремился создатель экстра-гейма американский теннисист Джеймс ван Ален. Идея родилась у него в 1960-х годах. Он тогда руководил Ньюпортским казино, где проводились первые теннисные турниры в США. В то время правила были таковы, что после счёта 6:6 сет можно было выиграть, лишь достигнув преимущества в два гейма, что приводило к затяжным поединкам. Например, в 1969-м Панчо Гонсалес и Чарли Пасарелл в первом круге Уимблдона сыграли 112 геймов — игра закончилась со счётом 22:24, 1:6, 16:14, 6:3, 11:9.

Ван Ален выступал за сокращение времени игры и начал внедрять свою систему, которую он называл «внезапной смертью», на турнире в Ньюпорте. Поначалу тай-брейк игрался просто до пяти очков, и это вызывало массовое недовольство участников. Им казалось жуткой несправедливостью, что судьбу сета или матча зачастую решал всего один розыгрыш. Выход нашёл Род Лейвер, предложивший применять принцип двухочкового преимущества. Постепенно дополнительный гейм сформировался в том виде, к которому мы привыкли сегодня и который ван Ален иронично окрестил «затянувшейся смертью». Впервые на турнирах Большого шлема он появился на Открытом чемпионате США в 1970-м.

В течение трёх последующих лет новшество было внедрено и на остальных мэйджорах, однако долгое время оно не использовалось в решающих партиях. Благодаря этому мир успел увидеть целый ряд ярких матчей, которые теперь вряд ли удастся повторить.

Особняком тут несомненно стоит самая длинная встреча в истории тенниса — игра первого круга Уимблдона-2010 между американцем Джоном Изнером и французом Николя Маю. Этот поединок растянулся на три игровых дня и занял 11 часов 5 минут чистого времени на корте. Изнер одержал в нём победу со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Феноменальный пятый сет превзошёл по продолжительности все ранее сыгранные полные матчи, заняв 8 часов 11 минут. Как удалось теннисистам справиться с этим марафоном — загадка, ведь даже техника не выдерживала накала. Табло на стадионе вышло из строя ещё при счёте 47:47, поскольку не было рассчитано на такие большие числа. А онлайн-трансляция на официальном сайте обнулилась, когда количество сыгранных геймов достигло 100.

«Об этой схватке будут писать в учебниках истории», — заявил после встречи семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой.

Чтобы отдать должное выносливости и упорству теннисистов, на стене корта номер 18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса, где прошёл этот исторический поединок, установлена памятная табличка о нём.

Интересно, что второй по продолжительности матч в истории состоялся также с участием Изнера — и тоже на Уимблдоне. Правда, на этот раз американец потерпел поражение от южноафриканца Кевина Андерсена — 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:6 (9:11), 4:6, 24:26.

Встреча, кстати, оказалась всего на три минуты длиннее ещё одного рекордного поединка — между французами Фабрисом Санторо и Арно Клеманом в первом круге «Ролан Гаррос»-2004. Та схватка, растянувшаяся на два игровых дня, продолжалась шесть часов и 33 минуты. В пятом сете теннисисты провели 30 геймов, а победа осталась за Санторо 16:14.

Матч между Изнером и Андерсеном состоялся в 2018-м, и вскоре после этого организаторы британского мэйджора объявили об обновлении правил и введении дополнительного гейма в решающем сете.

Но это не помешало Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру в следующем же сезоне обновить ещё один рекорд. Они провели самый длинный финал Уимблдона, который занял 4 часа 55 минут. Причём впервые в истории судьба трофея решалась именно на тай-брейке, в котором удача улыбнулась сербу. А всего за встречу Джокович выиграл три укороченных гейма. Общий счёт противостояния — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

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Между тем самый долгий тай-брейк состоялся в январе 2013 года на небольшом турнире серии «Фьючерс» во Флориде между двумя теннисистами из Монако. Бенджамин Баллере и Гийом Куйяр доиграли в первом сете до счёта 36:34.

На турнирах Большого шлема сразу в нескольких матчах дополнительные геймы доходили до отметки 20:18. Это происходило во встречах Бьорна Борга и Премжита Лалла на Уимблдоне в 1973-м, Горана Иванишевича и Даниэля Нестора на US Open в 1993-м, Иванишевича и Грега Руседки в Лондоне в 1997, а также Жо-Вильфрид Цонга и Энди Роддика на Открытом чемпионате Австралии-2007. Любитель затяжных поединков Изнер отличился и тут: в 2014 году на мэйджоре в Лондоне он добрался до счёта 19:17 в игре с Яркко Ниеминеном.

Среди девушек самый длинный розыгрыш тай-брейка состоялся в 2017-м на турнире ITF в Москве. Тогда Акгуль Аманмурадова выиграла у Анны Цая в укороченном гейме со счётом 22:20, хотя впоследствии и уступила встречу целиком.

На женских мэйджорах особняком стоят два матча: на «Ролан Гаррос» в 2015-м Дениса Аллертова в укороченной партии взяла верх над Джоанной Конта со счётом 19:17, а в 2011-м US Open Мария Кириленко оказалась сильнее Саманты Стосур — 17:15. Правда, в той игре россиянка всё же уступила, но зато вписала своё имя в историю наиболее продолжительных тай-брейков.

Согласно статистике, главный специалист по тай-брейкам — легендарный Федерер. По ходу карьеры он выиграл 466 решающих геймов, а уступил лишь в 247 (65,4%). Высокие показатели и у Джоковича — 275-154 (64,1%). А вот Даниил Медведев в этом компоненте игры уступает соперникам — у него 72 выигранных тай-брейка против 51 проигранного (58,5%).