Федерер поздравил Надаля с рекордным титулом турниров Большого шлема

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

«Какой матч! От всего сердца поздравляю своего друга и великого соперника, что ты стал первым теннисистом, выигравшим 21 турнир Большого шлема в одиночном разряде. Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Удивительно. Нельзя недооценивать великого чемпиона», — написал Федерер в Instagram.

Он отметил, что трудолюбие Надаля, преданность спорту и бойцовский дух являются источником вдохновения как для него самого, так и для всего мира.

«Для меня честь играть с тобой в одну эпоху и быть тем, кто подталкивает тебя к дальнейшим достижениям, как ты подталкивал меня в последние 18 лет. Уверен, впереди у тебя ещё много побед, а пока наслаждайся этой!» — добавил Федерер.

Надаль обыграл Медведев в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на «мейджорах» (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул же стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович отметил, что Медведев играл со страстью в финальном матче Australian Open с Надалем.