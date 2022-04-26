Медведев провёл первые тренировки на корте после операции

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев приступил к тренировкам на корте после операции.

«Первые теннисные тренировки», — написал Медведев в Instagram*. Он выложил видео, как тренируется на корте.

Напомним, что Медведев успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Отмечалось, что он пропустит около двух месяцев.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее теннисисты Медведев и Зверев посетили матч между «Баварией» и «Боруссией».

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