Теннисисты Медведев и Зверев посетили матч между «Баварией» и «Боруссией»
- AP
Теннисисты пришли на матч со своими половинками. Они поддерживали подопечных Юлиана Нагельсмана.
«Бавария» обыграла «Боруссию» со счётом 3:1. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 75 очков и за три тура до конца национального первенства стал чемпионом Германии. Для мюнхенцев это уже десятый титул Бундеслиги подряд. «Боруссия» с 63 очками занимает второе место.
Напомним, что Медведев успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Он пропустит около двух месяцев.
Ранее Новак Джокович вновь осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян.