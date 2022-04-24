Теннисисты Медведев и Зверев посетили матч между «Баварией» и «Боруссией»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев и третий номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Александр Зверев посетили матч 31-го тура Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией».
Теннисисты Медведев и Зверев посетили матч между «Баварией» и «Боруссией»
  • AP

Теннисисты пришли на матч со своими половинками. Они поддерживали подопечных Юлиана Нагельсмана. 

«Бавария» обыграла «Боруссию» со счётом 3:1. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 75 очков и за три тура до конца национального первенства стал чемпионом Германии. Для мюнхенцев это уже десятый титул Бундеслиги подряд. «Боруссия» с 63 очками занимает второе место.

Напомним, что Медведев успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Он пропустит около двух месяцев.

Ранее Новак Джокович вновь осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян.

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