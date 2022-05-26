Теннисист Зверев признался, что испытывает проблемы с психическим здоровьем
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«Моё психическое здоровье не зависит от социальных сетей. Честно говоря, оно зависит от тех проблем, которые у меня есть. И да, это не из-за соцсетей. У меня проблемы по другим причинам. Временами я впадал в депрессию. Думал, это из-за давления, которое мы испытываем. Мы постоянно находимся в центре внимания», — приводит слова Зверева Eurosport.
Немец Александр Зверев одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом и пробился в третий круг «Ролан Гаррос».
Игра продолжалась 3 часа 39 минут и завершилась победой немецкого теннисиста 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.
Зверев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. Баэса не заработал ни одного эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.
Ранее Карен Хачанов за три часа вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.