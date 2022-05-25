Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису
- AP
Игра продолжалась три часа семь минут и завершилась победой российского теннисиста 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.
Хачанов сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Дельена выполнил три подачи навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге Хачанов встретится с победителем поединка между Кэмероном Норри (Англия) и Джэйсоном Каблером (Австралия).
Ранее Касаткина разгромила Шрамкову за 56 минут и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».