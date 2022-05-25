Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над боливийцем Уго Дельеной и пробился в третий круг «Ролан Гаррос».

Игра продолжалась три часа семь минут и завершилась победой российского теннисиста 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.

Хачанов сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Дельена выполнил три подачи навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Хачанов встретится с победителем поединка между Кэмероном Норри (Англия) и Джэйсоном Каблером (Австралия).

Ранее Касаткина разгромила Шрамкову за 56 минут и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».