Касаткина разгромила Шрамкову за 56 минут и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв Ребекку Шрамкову из Словакии.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из шести, допустила одну двойную ошибку и один раз подала навылет.

Во втором круге Касаткина встретится с победительницей пары Панна Удварди (Венгрия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Ранее сообщалось, что россиянка Оксана Селехметьева растеряла преимущество во втором сете и потерпела поражение на турнире «Ролан Гаррос».