Касаткина разгромила Шрамкову за 56 минут и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
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Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из шести, допустила одну двойную ошибку и один раз подала навылет.
Во втором круге Касаткина встретится с победительницей пары Панна Удварди (Венгрия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).
Ранее сообщалось, что россиянка Оксана Селехметьева растеряла преимущество во втором сете и потерпела поражение на турнире «Ролан Гаррос».