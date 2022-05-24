Селехметьева растеряла преимущество во втором сете и потерпела поражение на «Ролан Гаррос»

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Россиянка Оксана Селехметьева не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Селехметьева растеряла преимущество во втором сете и потерпела поражение на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Laurence Griffiths

19-летняя российская теннисистка в матче первого круга потерпела поражение в двух сетах от словенки Каи Юван со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

Селехметьева реализовала пять брейк-пойнтов из 13, допустила шесть двойных ошибок и ни разу не подала навылет. Словенка допустила три двойные ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 и сделала один эйс.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская допустила пять двойных ошибок и вылетела с «Ролан Гаррос».

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