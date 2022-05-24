Калинская не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»

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Россиянка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Калинская не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Brown

Российская теннисистка в матче первого круга потерпела поражение в трёх сетах от американки Мэдисон Кис со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

Калинская ни разу не подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и допустила пять двойных ошибок. Американка сделала три эйса, реализовала семь брейк-пойнтов из 17 и допустила четыре двойные ошибки.

Во втором круге Кис встретится с француженкой Каролин Гарсия.

Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос».

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