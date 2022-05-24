Рахимова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Камилла Рахимова уступила представительнице Сербии Александре Крунич в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась один час 29 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6 в пользу сербской теннисистки.

Рахимова сделала два эйса, шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. Крунич реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге Крунич встретится с Вероникой Кудерметовой.

Ранее Кудерметова пробилась во второй круг турнира «Ролан Гаррос».