Рахимова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Встреча продолжалась один час 29 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6 в пользу сербской теннисистки.
Рахимова сделала два эйса, шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. Крунич реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.
Во втором круге Крунич встретится с Вероникой Кудерметовой.
Ранее Кудерметова пробилась во второй круг турнира «Ролан Гаррос».