Кудерметова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над китаянкой Чжу Линь в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась два часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Российская теннисистка сделала семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, выполнила одну подачу навылет и допустила пять двойных ошибок.

Во втором круге Кудерметова встретится с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Александра Крунич (Сербия).

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг на турнире «Ролан Гаррос».