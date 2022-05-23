Кудерметова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

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Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над китаянкой Чжу Линь в первом круге Открытого чемпионата Франции.
Кудерметова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»
  • AP

Встреча продолжалась два часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Российская теннисистка сделала семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, выполнила одну подачу навылет и допустила пять двойных ошибок.

Во втором круге Кудерметова встретится с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Александра Крунич (Сербия).

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг на турнире «Ролан Гаррос».

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