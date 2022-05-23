Кудерметова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»
- AP
Встреча продолжалась два часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Российская теннисистка сделала семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, выполнила одну подачу навылет и допустила пять двойных ошибок.
Во втором круге Кудерметова встретится с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Александра Крунич (Сербия).
Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг на турнире «Ролан Гаррос».